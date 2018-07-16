Автомобиль врезался в остановку в Петропавловске: пострадали трое детей

ЧП произошло в воскресенье.

В Петропавловске шесть человек, в том числе трое детей, пострадали при наезде автомобиля на остановку неподалеку от дачного массива, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ЧП произошло в воскресенье днем. В пресс-службе департамента внутренних дел области факт подтвердили и сообщили, что водитель автомашины «Toyota crown» не справился с управлением, столкнулся с «Ладой», в результате чего совершил наезд на остановочный пункт «Поворотное».

«Факт дорожно-транспортного происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований. В рамках расследования уголовного дела по статье «Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управлявшими транспортными средствами» назначен ряд необходимых экспертиз. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении водителя. О принятых мерах будет сообщено дополнительно», - прокомментировали в пресс-службе.

Среди пострадавших - трое детей. Двоих, получивших ушибы и резаные раны, отпустили домой. В детской областной больнице с переломом большой берцовой кости остается 8-летний ребенок. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

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