Шесть станций метро переименовали в Париже в честь победы сборной

Автономное управление городского транспорта Парижа решило временно переименовать шесть станций метро в честь победы национальной сборной на чемпионате мира по футболу в России. Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник, пишет ТАСС.



Переименования сделаны на основании игры слов, с большинстве случаев с сохранением прежнего названия. Так станция Victor Hugo превращается в Victor Hugo Lloris с тем, чтобы отблагодарить капитана и вратаря сборной Уго Льориса. Станция Notre-Dame des Champs превратится в Notre Didier Deschamps в честь главного тренера команды Дидье Дешама. В честь него переименована и одна из станций метро на Елисейских полях - Сhamps-Elysees - Clemenceau, которая теперь называется Deschamps Elysees - Clemenceau.

Главный тренер и игроки команды проследуют в понедельник по Елисейским полям и будут затем приняты президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце. В честь сборной переименована и еще одна станция метро на Елисейских полях - Charles de Gaulle - Etoile. Она преобразована в On a 2 Etoiles (У нас теперь две звезды).

Название станции Avron изменено на Nous Avron Gagne (Мы выиграли). Название станции Bercy, близ которой расположен как одноименный спортивный комплекс, так и министерство финансов, изменено на Bercy les Bleus (Спасибо, "Синие").