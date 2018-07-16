Корпоративное Яндекс.Такси запустилось в Казахстане

Первым корпоративным клиентом в Казахстане стал АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

Теперь в Астане и Алматы компании могут подключить корпоративный сервис. Это облегчит заказ такси сотрудникам: они смогут вызвать машину через мобильное приложение и не беспокоиться о бухгалтерских отчётах за каждую поездку. До конца месяца сервис запустится и во всех остальных городах Казахстана, где работает Яндекс.Такси.

Компания подключает сотрудника к программе — и у него в приложении появляется способ оплаты «Корпоративный аккаунт». Сотрудник заказывает такси как обычно, а деньги автоматически списываются в конце поездки. Для каждого сотрудника можно установить денежный лимит и выбрать доступные ему тарифы. Маршруты и стоимость всех заказов можно смотреть онлайн в личном кабинете компании.

Тарифы для корпоративных клиентов такие же, как для обычных пользователей, плюс НДС. По любым вопросам корпоративные клиенты могут обратиться в круглосуточную службу поддержки.

«Компаниям легче организовывать поездки своим сотрудникам: все расходы предсказуемы, процесс прозрачен и не нужно тратить время на сбор бумажной отчетности по каждой поездке. Мы знаем, что акимат Астаны отказывается от служебных машин и переходит на такси, поэтому будем рады предложить новую услугу и государственному сектору», — говорит Евгений Синельников, директор направления «Яндекс.Такси для бизнеса».

Первым корпоративным клиентом в Казахстане стал АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

«Мы оценили возможность получения доступа к полной статистике поездок сотрудников, система абсолютно прозрачная. Кроме того, на наш взгляд, очень важно, что со стороны Яндекс.Такси предоставляется вся необходимая для отчётности документация. Также корпоративный аккаунт позволяет установить лимит денежных затрат на сотрудника в месяц», — рассказал Дастан Ахметов, руководитель Аппарата Фонда «Даму».

Чтобы подключиться к услуге, нужно оставить заявку на сайте.

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