За нарушения при распределении земли наказаны чиновники

В их числе аким Курмангазинского района, заместители акима города Атырау и Курмангазинского района, руководители отделов архитектуры и земельных отношений.

За грубые нарушения при предоставлении земель под ИЖС, несоблюдения моратория на земли сельскохозяйственного назначения и предоставления коммерческих земель вне аукциона наказаны 34 должностных лиц, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуру Атырауской области.

В их числе аким Курмангазинского района, заместители акима города Атырау и Курмангазинского района, руководители отделов архитектуры и земельных отношений.

"​В целом по результатам коллегии прокуроры ориентированы на усиление надзорной деятельности направленных на защиту прав граждан", - сообщили в прокуратуре.

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