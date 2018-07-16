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За нарушения при распределении земли наказаны чиновники

В их числе аким Курмангазинского района, заместители акима города Атырау и Курмангазинского района, руководители отделов архитектуры и земельных отношений.

Фото : из открытых источников16 июля 2018, 16:52

За грубые нарушения при предоставлении земель под ИЖС, несоблюдения моратория на земли сельскохозяйственного назначения и предоставления коммерческих земель вне аукциона наказаны 34 должностных лиц, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуру Атырауской области.

В их числе аким Курмангазинского района, заместители акима города Атырау и Курмангазинского района, руководители отделов архитектуры и земельных отношений.

"​В целом по результатам коллегии прокуроры ориентированы на усиление надзорной деятельности направленных на защиту прав граждан", - сообщили в прокуратуре.


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