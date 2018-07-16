Пожар на штрафстоянке в Шымкенте: полиция проводит расследование

Основная версия - умышленный поджог.

Назначены экспертизы и начато досудебное расследование по факту пожара на территории штрафстоянки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Туркестанской области.

"Факт произошедшего пожара на территории штрафстоянки Шымкента зарегистрировали в ЕРДР по статье 202 УК РК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества", - говорится в сообщении.

Ночью 15 июля на территории штрафстоянки загорелся грузовой автомобиль. Огонь перекинулся на легковые авто, в общей сложности сгорели 45 автомобилей.

Общая площадь пожара составила 294 кв. м. (из них 24 кв. м - крыша мебельного цеха).

Владелец штрафстоянки сообщил, что сумма ущерба за четыре автомобиля будет выплачена за счет предприятия.

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