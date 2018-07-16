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Из-за жары в трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Столбик термометра будет доходить до 42°С.

Фото : 24.kz16 июля 2018, 17:23

В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

Днем 17 июля на большей части в Кызылординской области ожидаются сильная жара до 42°С.

Сутки 17 июля местами по Туркестанской области ожидаются восточный ветер 15-20 м/с с пыльной бурей. Днем местами сохраняется сильная жара 40°С.

Днем 17 июля в Костанайской области ожидается повышение температуры воздуха местами до 35°C.


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