Из-за жары в трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Столбик термометра будет доходить до 42°С.
Фото : 24.kz16 июля 2018, 17:23
В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.
Днем 17 июля на большей части в Кызылординской области ожидаются сильная жара до 42°С.
Сутки 17 июля местами по Туркестанской области ожидаются восточный ветер 15-20 м/с с пыльной бурей. Днем местами сохраняется сильная жара 40°С.
Днем 17 июля в Костанайской области ожидается повышение температуры воздуха местами до 35°C.
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