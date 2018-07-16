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Путин и Трамп опоздали на встречу друг с другом  

В результате начало переговоров отстает от запланированного: график сдвинулся примерно на час.

Фото : ИноСМИ16 июля 2018, 17:28

Президент США Дональд Трамп приехал на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным с опозданием, сообщает РИА Новости.

Трамп прибыл на место проведения встречи — в президентский дворец в центре Хельсинки — на 20 минут позже Путина. Глав государств встретил президент Финляндии Саули Ниинистё.

Российский лидер также прибыл во дворец с опозданием относительно назначенного времени. Его приезд на место проведения встречи планировался в 13:00 по местному времени, однако задержался, так как самолет приземлился на полчаса позже, чем ожидалось.

В результате начало переговоров отстает от запланированного: график сдвинулся примерно на час.


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