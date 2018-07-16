В ЗКО объявили штормовое предупреждение

Вероятность шторма 90-95%.

17-18 июля днем в Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза, при грозе порывы ветра до 15-20 м/с, днем местами шквал, возможен град. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на «Казгидромет».

В Уральске 17 июля ожидается гроза, при грозе порывы ветра 18 м/с, днем шквал, возможен град.

Вероятность шторма 90-95%, подчеркнули синоптики.

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