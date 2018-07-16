В ЗКО объявили штормовое предупреждение
Вероятность шторма 90-95%.
Фото : kpcdn.net16 июля 2018, 18:08
17-18 июля днем в Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза, при грозе порывы ветра до 15-20 м/с, днем местами шквал, возможен град. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на «Казгидромет».
В Уральске 17 июля ожидается гроза, при грозе порывы ветра 18 м/с, днем шквал, возможен град.
Вероятность шторма 90-95%, подчеркнули синоптики.
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