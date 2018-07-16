Убийца съел глаза и изнасиловал родную бабушку

Убийство произошло минувшей ночью, а про происшествие узнала дочь погибшей, когда вернулась уже утром домой, но дверь никто не открыл.

В Санкт-Петербургском районе Купчино душевнобольной убил собственными руками свою бабушку, вырвал и съел глаза погибшей, а потом изнасиловал её, пишет Лайф.

Убийство произошло сегодня, 16 июля, ночью. Утром дочь погибшей вернулась домой, но дверь долгое время никто не открывал. Было принято решение вызвать спасателей.

Сотрудники МЧС по пожарной лестнице поднялись к окну квартиры и увидели там ужасное зрелище: на полу лежала бабушка 1925 года рождения, а рядом с ней стоял убийца — её родной внук. После этого на место происшествия вызвали сотрудников полиции, а после вскрыли дверь и задержали злоумышленника.

Позднее выяснилось, что убийцу зовут Александр и его не так давно выписали из психиатрической больницы, где он проходил лечение. Родственники знали про отклонения мужчины, но всё равно оставили его наедине с бабушкой.

Сейчас он находится в отделении полиции, в ближайшее время его передадут сотрудникам Следственного комитета.

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