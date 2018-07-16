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Пыльную бурю и грозу прогнозируют в Атырауской области

Во вторник объявляют штормовое предупреждение.

Фото : из открытых источников16 июля 2018, 18:20

17 июля в Атырауской области местами ожидается гроза, пыльная буря, при грозе ветер 15-20 м/с, днем местами сохраняется сильная жара 38 градусов, передает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

В Атырау 17 июля ожидается гроза.

Вероятность шторма 85-90%.


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