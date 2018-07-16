Дочь опубликовала фотографию беременной Баян Алагузовой
Фотография из личного архива семьи.
Фото : соцсети16 июля 2018, 18:27
Айсауле Бакытбек, дочка телеведущей и продюсера Баян Алагузовой, опубликовала архивное фото своей беременной мамы и рассказала о депрессии после рождения младшей сестры, передает Zakon.kz.
По словам Айсауле, после рождения ее младшей сестры ей казалось, что вся любовь и забота, положенные ей, теперь достаются малышке. Девочка разными способами пыталась вернуть себе прежнее внимание.
«Собирала вещи и якобы уходила, пряталась, чтобы меня искали и все такое, дурочка была, не понимала, что родители сделали мне самый ценный в мире подарок», - вспоминает Айсауле.
Очередная публикация вызвала повышенный интерес и получила множество самых разных комментариев. Подписчики подчеркнули, что у Айсауле очень красивая и сильная мама.
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