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Бывший глава «СК-Фармация» переведен под домашний арест

Максим Касаткин был задержан в сентябре прошлого года.

Фото : из открытых источников16 июля 2018, 18:30

Бывший председатель правления ТОО «СК-Фармация» Максим Касаткин переведен под домашний арест, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского суда Астаны.

«Суд № 2 Алматинского района Астаны 14 июня 2018 года изменил меру пресечения на домашний арест в отношении Касаткина Максима Евгеньевича сроком на 2 месяца - до 15 августа», - сообщили в пресс-службе.

Напомним, Максим Касаткин был задержан 15 сентября 2017 года по подозрению в незаконно проведенных в 2015 году закупок лекарственных средств и изделий медицинского назначения. В феврале 2018 года бывшему руководителю компании «СК-Фармация» Максиму Касаткину продлили арест еще на месяц.


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