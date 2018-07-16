В СКО из-за азиатской чумы погибло около 1500 домашней птицы

В селе Елецкое Айыртауского района Северо-Казахстанской области с 5 июля этого года введён карантин по болезни Ньюкасла птиц.

Как рассказал и.о. руководителя управления ветеринарии СКО Берик Альжанов, данное заболевания для здоровья людей не представляет никакой опасности. В основном от вируса страдают куры, передаёт корреспондент BNews.kz.

"Болеют преимущественно куриные виды птиц, к ним относятся куры и индюки. Для уток и гусей данное заболевание не представляет никакой опасности. В настоящее время ситуация стабилизировалась, уничтожено около 1500 тысячи курей, проведена вакцинация всей домашней птицы в этом населённом пункте", - прокомментировал Берик Альжанов.

Специалисты отмечают, что скорей всего источником заражения являются дикие птицы во время перелёта. Продолжительность карантина составляет 30 дней. В этот период вывоз птицы за пределы села Елецкое запрещён. Для домашних птиц вакцинацию проводят бесплатно. Куриное мясо и яйца без клинических признаков заболевания можно употреблять в пищу после термической обработки.

К слову, болезнь Ньюкасла, или азиатская чума птиц, является вирусным заболеванием с поражением внутренних органов куриных особей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!