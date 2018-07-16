В Алматы появился новый арт-объект – седло с отпечатками ягодиц

Произведение искусства называется «Рождение Седла».

Второй после гигантской Белки арт-объект установлен в Алматы на улице Панфилова. Скульптура "Рождение Седла", представляет из себя деревянного коня с колесиками и бронзовым седлом с отпечатками ягодиц. Ее автор — Ербосын Мельдибеков, передает Sputnik Казахстан.

Наряду с соломенной Белкой, "Рождение Седла"- одна из 16 работ, которые победили в конкурсе "Алматы – Теплый город".

Слова Ербосына Мельдибеекова были приведены в мае этого года на странице организации Art Energy Almaty в Facebook сразу после проведения конкурса. Там работа описывается как скульптура в виде большой деревянной лошадки – "детской игрушки на колесиках, со слепком "идеального седла".

"Созданный мной ироничный объект, размышляет о творческом процессе Рустама Хальфина, выдающегося современного художника о том, как он мистифицировал рождение седла, каким он представлял рождение главного элемента убранства для верховых лошадей – седла. Жизнь наших предков с самого рождения была связанна с лошадью. Объект планируется изготовить из алматинского карагача, а слепок седла из бронзы. Инсталляция будет напоминать детскую игрушку — деревянную лошадь с бронзовым седлом", — рассказывал о своем проекте Мельдибеков.

Ранее арт-объект "Белка" вызвал бурные дискуссии: на 12-метровую соломенную скульптуру было потрачено 23 миллиона тенге, из них 15 миллионов — из госбюджета. По задумке ее создателей Алекса Ринслера и Мариуса Янсена Ван Вуурена, скульптура простоит на площади у Казахстанского центра делового сотрудничества "Атакент" девять месяцев. После ее демонтируют.

Также организаторы из креативного агентства Funk рассказали о стоимости всех 16 арт-объектов конкурса "Алматы – Теплый город" – на них потратят в общей сложности 78 миллионов тенге.

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