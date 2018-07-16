Сотрудника "АрселорМиттал Темиртау" осудили за организацию притона

Осуждённые организовали притон, вовлекая в занятие проституцией девушек. Их не смущало, что среди привлечённых "работниц" были даже несовершеннолетние.

Казыбекбийский районный суд вынес решение в отношении трёх жителей Карагандинской области, организовавших притон для занятий проституцией, передаёт корреспондент BNews.kz.

Организацией "любовных" встреч и расчётом за интимные услуги занималась подсудимая Ольга Симонова (имя изменено). Она называла девушкам, готовым предоставлять платные интимные услуги, сумму, при этом за каждого клиента сама получала 40%. Притон исправно "работал" в Караганде почти полгода. У Симоновой были два помощника - охранник и водитель в одном лице, а также человек, привлекающих к "делу" новых "ночных бабочек". Их женщина нашла через знакомых.

Охранную деятельность осуществлял сотрудник "АрселорМиттал Темиртау". Он не был женат и имел крепкое телосложение. Мужчина развозил девушек на своём автомобиле до клиентов, а также обеспечивал их безопасность в процессе предоставления платных интимных услуг. За эту работу он получал деньги. Своему же помощнику, который привлекал к работе новых путана, Симонова обещала вознаграждение в 15 тысяч тенге за каждую найденную "жрицу любви".

Решением суда Ольга Симонова была признана виновной. Ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев. Но в рамках статьи 63 УК РК, назначенное наказание ей засчитали условным. Два её сообщника получили такой же условный срок.

"Ввиду того, что подсудимые искренне раскаялись в содеянном, признали свою вину, имеют постоянное место жительства, к уголовной ответственности привлекаются впервые, по месту жительства характеризуется положительно, суд счёл возможным назначить наказание в соответствии с процессуальным соглашением, применив правила статьи 63 УК РК – меру наказания назначить условно с пробационным контролем на весь срок лишения свободы", - прокомментировали в суде.

Все они находятся под подпиской о невыезде.

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