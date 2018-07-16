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В Хельсинки завершилась встреча Путина и Трампа

Изначально на беседу тет-а-тет протокол отводил 1,5 часа.

Фото : © РИА Новости / Алексей Никольский16 июля 2018, 19:37

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе, продолжавшаяся 2 часа 10 минут часов, завершилась, передает корреспондент РИА Новости.

Изначально на беседу тет-а-тет протокол отводил 1,5 часа.

Далее по графику переговоры в расширенном составе, которые, согласно договоренностям, займут 1 час 45 минут.


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