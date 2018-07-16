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Министры иностранных дел стран ЦА встретятся в Кыргызстане

Глава МИД РК также планирует принять участие.

Фото : из открытых источников16 июля 2018, 19:41

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов совершит рабочий визит в Кыргызстан, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Кайрат Абдрахманов примет участие в заседании глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии, которое пройдет в Чолпон-Ате.

«На встрече министры планируют обменяться мнениями по ситуации в Центральной Азии, обсудить взаимодействие в рамках многосторонних структур, рассмотреть вопросы региональной и международной повестки дня», - говорится в сообщении.

На повестке дня будет также выполнение договоренностей, к которым страны пришли по итогам консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Встреча прошла в марте в этом году в Астане.


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