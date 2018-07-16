Эксперт назвал перспективных профи-боксеров Казахстана

Шеф-редактор интернет-журнала о боксе и ММА VRinge.com Антон Горюнов назвал имена перспективных казахстанских профи-боксеров. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он также затронул тему казахстанской школы бокса, которая способствует появлению новых звезд.

Если говорить о тех, кто уже вплотную подобрался к титульному бою, в первую очередь обращает на себя внимание Канат Ислам. Очень интересный боксер, который запомнился еще по любительскому рингу. Но, к сожалению, ведут его не так бойко и результативно, как хотелось бы, и как того заслуживает его безусловный талант.

Ну а перспективных ребят у Казахстана - хоть отбавляй. С интересом слежу за карьерами Данияра Елеусинова, Жанибека Алимханулы, Мадияра Ашкеева, Батыра Джукембаева, Руслана Мадиева, Али Ахмедова. У всех отменные задатки, и многие уже начали себя проявлять против хорошей, как для данного этапа карьеры, оппозиции.

В общем, если подытожить, у казахстанского профи-бокса отменное настоящее и радужное будущее",- поделился Горюнов.