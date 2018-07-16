Эксперт назвал перспективных профи-боксеров Казахстана
Также он отметил силу казахстанской школы бокса.
Шеф-редактор интернет-журнала о боксе и ММА VRinge.com Антон Горюнов назвал имена перспективных казахстанских профи-боксеров. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он также затронул тему казахстанской школы бокса, которая способствует появлению новых звезд.
"В последнее время прогресс казахстанского профессионального бокса очевиден. Пример Геннадия Головкина оказался сколь показателен, столь и заразителен: все больше ребят не задерживаются в любителях и стремятся покорять профессиональные вершины. А учитывая силу казахстанской школы бокса, появление новых звезд и звездочек уже в скором времени вполне может быть поставлено на поток.
Если говорить о тех, кто уже вплотную подобрался к титульному бою, в первую очередь обращает на себя внимание Канат Ислам. Очень интересный боксер, который запомнился еще по любительскому рингу. Но, к сожалению, ведут его не так бойко и результативно, как хотелось бы, и как того заслуживает его безусловный талант.
Ну а перспективных ребят у Казахстана - хоть отбавляй. С интересом слежу за карьерами Данияра Елеусинова, Жанибека Алимханулы, Мадияра Ашкеева, Батыра Джукембаева, Руслана Мадиева, Али Ахмедова. У всех отменные задатки, и многие уже начали себя проявлять против хорошей, как для данного этапа карьеры, оппозиции.
В общем, если подытожить, у казахстанского профи-бокса отменное настоящее и радужное будущее",- поделился Горюнов.
Отметим, что сейчас в профессиональном боксе выступает более 60 представителей Казахстана.