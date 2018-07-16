Новые назначения в произведены Западно-Казахстанской области

Назначены работники двух управлений.

В Западно-Казахстанской области назначены новые руководители сразу двух управлений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В соответствии с решением конкурсной комиссии, Сакен Рустемулы Нуртазаев назначен на должность руководителя управления информатизации, государственных услуг и архивов. Сегодня заместитель акима области Миржан Сатканов представил руководителя вновь созданного управления.

Сакен Нуртазаев родился в 1985 году. Образование высшее. В 2007 году окончил Казахстанско-Британский технический университет по специальности «инженер-технолог», в 2011 году окончил Университет Стерлинга по специальности «менеджмент». Трудовой путь начал в 2007 году с должности ведущего специалиста производственного департамента АО «КазТрансГазАймак». С 2009 года на государственной службе. Был экспертом управления Агентства РК по делам государственной службы. В 2010-2012 годах - заведующий сектором в Академии государственного управления при Президенте РК (Астана), с 2012 года - главный инспектор аппарата акима ВКО, заместитель акима Шемонаихинского района, заместитель акима города Семея. С 2016 года по настоящее время работал руководителем аппарата акима города Уральска. На этой должности отвечал за сферу цифровизации государственных услуг в рамках проектов «Открытый акимат», Smart city.

Отметим, в рамках реализации программы Президента «Цифровой Казахстан» распоряжением акима области Алтая Кульгинова было создано управление информатизации, государственных услуг и архивов. Это управление будет продолжать работу по цифровизации всех отраслей экономики региона, развитию проектов по оказанию государственных услуг, информационно-коммуникационным технологиям и Smart city.

Также по решению конкурсной комиссии Рустем Сарсенбайулы Закарин назначен на должность руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО. Коллективу управления нового руководителя представил заместитель акима области Багдад Азбаев.

Рустем Закарин родился в 1977 году. Образование высшее. Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный университет по специальности «механизация сельского хозяйства», Уральскую академию трудовых и социальных отношений по финансовому балавриату. В разные годы работал ведущим специалистом отдела топливно-энергетического комплекса и инфраструктуры аппарата акима города Уральска, главным специалистом, главным специалистом отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска, заведующим сектором, заместителем начальника, начальником, руководителем отдела строительства города Уральска, заместителем акима города Уральска. Автор: Елжан Ералы

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