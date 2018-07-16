Трамп назвал встречу с Путиным открытой и продуктивной
Лидеры двух держав встретились в Хельсинки и провели пресс-конференцию.
Фото : © РИА Новости / Сергей Гунеев16 июля 2018, 21:40
Президент США Дональд Трамп заявил, что его диалог с президентом России Владимиром Путиным был "прямым, открытым и продуктивным", передает РИА Новости.
"Я только что закончил обсуждение с президентом Путиным по широкому кругу вопросов, критически важных для наших стран. У нас был прямой, открытый, очень продуктивный диалог", — сказал Трамп на совместной пресс-конференции с российским лидером.
Первая полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в понедельник в Хельсинки.
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