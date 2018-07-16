Второй наезд на ребенка за день в Алматы: пятилетнего мальчика сбили насмерть во дворе

Автомобиль переехал тело мальчика и остановился только после этого, малыш скончался до приезда врачей.

Смертельный наезд на ребенка произошел в микрорайоне "Аккент" в Алматы, сообщили Sputnik Казахстан в правоохранительных органах.

Со слов очевидцев, Lexus RX 330 двигался по дворам, где играло много детей. Водитель, видимо, поздно заметил выбежавшего на проезжую часть ребенка. Он пытался затормозить, но столкновения избежать не удалось. После того, как машина сбила ребенка, она переехала его и остановилась, развернувшись на параллельной дороге.

Ребенок 2013 года рождения скончался на месте до приезда скорой помощи.

Тормозной путь составил пять метров.

Отмечается, что в том месте, где сбили ребенка, пешеходные переходы заставлены машинами, то есть, скорее всего, ребенок просто не увидел, где начинается "зебра".

Также установлено, что водитель двигался с превышением скоростного режима.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на ВОАД неустановленное авто сбило пятилетнего мальчика. Водитель отнес ребенка на обочину под деревья и оставил умирать. В настоящий момент состояние ребенка оценивается как крайне тяжелое. Полиция готовится к задержанию водителя.

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