Трамп: саммит радикально поменял отношения США и России

Американский лидер назвал диалог с Владимиром Путиным "глубоко продуктивным".

Отношения между Москвой и Вашингтоном никогда не были хуже, чем на сегодняшний день, однако ситуация изменилась после состоявшегося в понедельник российско-американского саммита в Хельсинки. Убежденность в этом выразил президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным по итогам состоявшихся переговоров, передает ТАСС.

"Даже во время напряженности в период холодной войны, когда мир был совсем иным по сравнению с сегодняшним, США и Россия были в состоянии поддерживать прочный диалог. Но наши отношения никогда не были хуже, чем сейчас, - сказал он. - Тем не менее это изменилось примерно четыре часа назад (после саммита - прим. ТАСС), я в этом убежден", - сказал он.

Президент США добавил, что дипломатия и взаимодействие предпочтительнее конфликта и враждебности, а диалог между РФ и США отвечает интересам мира.

"Дипломатия и совместная работа предпочтительнее конфликтов и враждебного отношения, продуктивный диалог хорош не только для США и для России, но и хорош для всего мира", - отметил Трамп.

Он также назвал "глубоко продуктивным" диалог с Путиным в Хельсинки.

Ухудшение отношений

Трамп выразил мнение, что и Соединенные Штаты, и Россия виноваты в ухудшении двухсторонних отношений.

"Я думаю, что США повели себя глупо, я думаю, что все повели себя глупо, нам нужно было давно установить этот диалог. На самом деле [это случилось] еще задолго до того момента, как я занял этот пост. Я чувствую, что обе стороны допустили ошибки", - сказал Трамп.

Трамп добавил, что представители Совета безопасности РФ и Совета нацбезопасности США проведут вскоре встречу в развитие саммита в Хельсинки.

Представители Совета безопасности РФ и Совета национальной безопасности (СНБ) США встретятся в развитие дискуссий, начатых в ходе саммита в Хельсинки, отметил американский лидер.

"Мы также договорились, что представители наших советов безопасности встретятся в развитие [дискуссий] по тем темам, которые были подняты сегодня, и чтобы продолжить тот прогресс, который мы начали здесь, в Хельсинки.

Продолжение диалога

Президент США добавил, что в ходе встречи с Владимиром Путиным они условились продолжить начатые дискуссии, а также выразил надежду на то, что в дальнейшем такие встречи будут проходить часто.

"В интересах наших стран продолжить эти дискуссии, и мы договорились сделать это. Я уверен, что в будущем мы будем часто встречаться, и я рассчитываю, что мы сможем решить все проблемы, которые обсудили сегодня", - сказал глава Белого дома.

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