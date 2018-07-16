Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Youtube запустил функцию поиска краденых видео

Сервис создан, чтобы бороться с перезагруженными (т.е. ворованными) видео.

Фото : youtube.com16 июля 2018, 22:55

Видеохостинговая платформа Youtube запустила опцию Copyright Match. Она предназначена для поиска видеороликов, которые нарушают авторские права.

Автор видео может загрузить свой ролик в инструмент, тот просканирует информацию и покажет контент, который похож на ваш. Далее можно просто пожаловаться команде сервиса на нарушителя.

Сервис создан, чтобы бороться с перезагруженными (т.е. ворованными) видео. Пользователи смогут потребовать у Youtube удалить видео, а также связаться с загрузившим видео человеком напрямую.

Источник


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты