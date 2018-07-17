"Сейчас он очень жалеет". Елена Яковлева оправдала сына за татуировки

Денис Шальных имеет изображение гроба на лице, трёх шестёрок у глаза, розы с шипами на шее и полностью чёрную руку.

Российская актриса Елена Яковлева рассказала о своём сыне Денисе Шальных, который набил татуировки почти на 80% тела. Об этом сообщает портал "Дни.ру", который взял интервью у народной артистки России на фестивале "Славянский базар" в Витебске.

Первую татуировку Денис набил, ещё будучи подростком: на руке появилось изображение любимой собаки. Яковлева рассказывает, что очень умилилась тогда.

По словам актрисы, она не могла представить, что в будущем 80% тела сына покроются татуировками и его станут называть фриком.

— Пусть это будет на совести тех, кто придумал такое определение, — вздыхает Яковлева. — И я, и Денис давно покаялись, что это случилось в его жизни, — сказала Яковлева.

Актриса добавила, что её сын сожалеет, что сделал так много тату. Народная артистка России сообщила, что "Денис уже созрел, чтобы их вывести".

Денис Шальных имеет изображение гроба на лице, трёх шестёрок у глаза, розы с шипами на шее и полностью чёрную руку.

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