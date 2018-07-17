"Трамповна". В Ростове нашли бабушку — двойника президента США В Ростове-на-Дону местные жители нашл
В момент, когда её тайком сфотографировали, двойник Трампа ехала в автобусе.
Фото : соцсети17 июля 2018, 00:23
В Ростове-на-Дону местные жители нашли двойника президента США Дональда Трампа. Человеком, поразительно похожим на американского лидера, оказалась женщина элегантного возраста. Её фотографии разместил паблик "Ростов главный".
В момент, когда её тайком сфотографировали, двойник Трампа ехала в автобусе. Героиню снимка окрестили Трамповной. Пользователи в шутку предположили, что "Трамп" направляется на саммит с президентом РФ Владимиром Путиным и просто "решил приехать без лишнего пафоса". Другой комментатор написал, что "американский президент шифруется от ФСБ".
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4928370-5c9fac897a307da94d62bb6726d00d6a
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...