"Трамповна". В Ростове нашли бабушку — двойника президента США В Ростове-на-Дону местные жители нашл

В момент, когда её тайком сфотографировали, двойник Трампа ехала в автобусе.

В Ростове-на-Дону местные жители нашли двойника президента США Дональда Трампа. Человеком, поразительно похожим на американского лидера, оказалась женщина элегантного возраста. Её фотографии разместил паблик "Ростов главный".

В момент, когда её тайком сфотографировали, двойник Трампа ехала в автобусе. Героиню снимка окрестили Трамповной. Пользователи в шутку предположили, что "Трамп" направляется на саммит с президентом РФ Владимиром Путиным и просто "решил приехать без лишнего пафоса". Другой комментатор написал, что "американский президент шифруется от ФСБ".

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