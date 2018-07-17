Водитель автобуса насмерть сбил ребенка в Семее

Медицинское освидетельствование показало, что водитель был в тот момент трезв.

В Семее водитель автобуса совершил смертельный наезд на ребенка, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

В пресс-службе УВД сообщили, что ДТП произошло 15 июля примерно в 17 часов в районе дачного массива «Мурат». 30-летний водитель маршрутного автобуса, следуя со стороны города на конечную остановку, допустил наезд на девочку 2012 года рождения.

Ребенок от полученных травм скончался в медицинском учреждении.

По факту ДТП начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 Уголовного кодекса РК. Назначены экспертизы, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель был в тот момент трезв.

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