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В Атырау горел резерват «Акжайык»

Из-за сильного ветра дым с территории резервата распространился по территории города Атырау.

Фото : azh.kz17 июля 2018, 06:00

Вечером 16 июля, произошел пожар на территории природоохранного резервата «Акжайык», передает Zakon.kz со ссылкой на azh.kz.

По словам очевидцев, пожар начался ещё утром, но затем ветер подул с моря в сторону нефтяной столицы.

Чуть позже пресс-служба областного акимата распространила пресс-релиз.

«16 июля произошло возгорание сухого камыша на территории природоохранного резервата «Акжайык» на площади 15 гектаров. Из-за сильного ветра дым с территории резервата распространился по территории города Атырау. В ликвидации пожара задействовано 2 малые пожарные машины марки УАЗ, 1 трактор колесный с плугом, 5 служебных машин, 30 инспекторов резервата «Акжайык». Утром на место горения будут направлены 2 пожарные машины от ДЧС Атырауской области для контрольного тушения пожара», - говорилось в сообщении.


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