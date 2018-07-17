В Атырау горел резерват «Акжайык»

Из-за сильного ветра дым с территории резервата распространился по территории города Атырау.

Вечером 16 июля, произошел пожар на территории природоохранного резервата «Акжайык», передает Zakon.kz со ссылкой на azh.kz.

По словам очевидцев, пожар начался ещё утром, но затем ветер подул с моря в сторону нефтяной столицы.

Чуть позже пресс-служба областного акимата распространила пресс-релиз.

«16 июля произошло возгорание сухого камыша на территории природоохранного резервата «Акжайык» на площади 15 гектаров. Из-за сильного ветра дым с территории резервата распространился по территории города Атырау. В ликвидации пожара задействовано 2 малые пожарные машины марки УАЗ, 1 трактор колесный с плугом, 5 служебных машин, 30 инспекторов резервата «Акжайык». Утром на место горения будут направлены 2 пожарные машины от ДЧС Атырауской области для контрольного тушения пожара», - говорилось в сообщении.

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