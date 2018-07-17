HBO озвучил Головкину господствующий стимул побить «Канело»

Вице-президент американского телеканала HBO Питер Нельсон прокомментировал предстоящий рематч Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) и Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

— Самый большой бой 2018 года уже перед нами: «Канело» — GGG II. 15 сентября рематч покажет, кто лучший средневес в мире, и кто будет господствовать в P4P-рейтинге. Мы будем рады представить болельщикам этот поединок в прямом эфире на HBO PPV, — говорит Нельсон.

Головкин поставит на кон пояса чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC и IBO. Его первый бой с «Канело» состоялся 16 сентября 2017 года на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе и закончился скандальной ничьей — многие журналисты и фанаты уверены, что судьи «украли» у казахстанца чистую победу. Второй бой пройдет 15 сентября там же.



