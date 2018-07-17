Экс-нападающий «Реала» и «Ливерпуля» перешел в «Тобол»

В прошлом сезоне Хуан провел 21 матч, в которых забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.

25-летний аргентинский форвард Хуан Лескано на правах аренды перешел в костанайский «Тобол», сообщает Sports.kz.

Соглашение рассчитано на один год. В ближайшее время он будет заявлен для участия в матчах Премьер-Лиги.

На молодежном уровне Лескано выступал за «Ливерпуль» и мадридский «Реал», однако на взрослом уровне такими громкими именами похвастаться не может: «Аль-Ахли» (ОАЭ), швейцарский «Лугано» и российские «Енисей», «СКА-Хабаровск» и «Анжи». Сайт Transfermarkt.de оценивает Лескано в 800 тысяч евро. В прошлом сезоне Хуан провел 21 матч, в которых забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.



