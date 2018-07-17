Прокуроры ВКО выявили ряд факторов, из-за которых затопило 1400 домов

Необоснованное увеличение Иртышской бассейновой инспекцией сброса воды с Шульбинской ГЭС до 1800 кубометров привело к затоплению 290 жилых домов и 437 дачных участков.

В Восточно-Казахстанской области в рамках подготовки к весенним паводкам был рассмотрен вопрос соблюдения требований Закона Республики Казахстан «О гражданской защите». Сотрудники прокуратуры сообщили о паводковой ситуации, результатах анализа и мерах, принятых для предотвращения чрезвычайных ситуаций и их ликвидации. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру Восточно-Казахстанской области.

Напомним, весной этого года в Глубоковском, Шемонаихинском, Зыряновском районах, а также в Семее и Усть-Каменогорке были затоплены 1400 жилых домов, более 3 тысяч человек были эвакуированы в безопасное место. В ходе проведения специальной проверки прокуроры выявлен ряд факторов, которые оказали влияние на чрезвычайное положение.

«В первую очередь, если не брать во внимание установившиеся неблагоприятные погодные условия, это ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей ответственными лицами и проявление халатности. Не были своевременно организованы работы по отводу поверхностной талой воды путем устройства защитных сооружений, не были очищены русла рек, стоки для воды, арыки, дренажная система, заранее не была подготовлена специальная техника. Нет систем водоотведения талой и дождевой воды или они разрушены. В окрестностях населенных пунктов не проводились работы по водоотведению талой воды», - говорится в сообщении, распространенном областной прокуратурой.

Как было отмечено, необоснованное увеличение Иртышской бассейновой инспекцией сброса воды с Шульбинской ГЭС до 1800 кубометров привело к затоплению 290 жилых домов и 437 дачных участков, а также повреждению имущества РГП «Қазақстан су жолдары». По данному факту ведется досудебное расследование.

«Кроме того, в ходе заседания была отмечена слабая работа по профилактике наводнения, а также слабое материально-техническое обеспечение органов гражданской защиты. Например, в период паводка 85 мотопомп не хватило на все районы. В среднем было выделено по 2-3 оборудования, перекачивающее большие объемы воды, на 4 города и 15 районов. Еще один неблагоприятный фактор - это застройка домов без учета гидрологии местности, водоохранных полос и зон, а также безответственное отношение населения к состоянию приусадебных участков», - отметили в прокуратуре.

В завершение совещания ответственным органам было рекомендовано принять меры для разработки соответствующих правовых актов, регулирующих порядок действий по недопущению и предотвращению стихий природного характера.

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