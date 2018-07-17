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В Алматы машина сбила насмерть человека, водитель скрылся

Полиция Алматы разыскивает водителя авто, сбившего человека и скрывшегося с места ДТП.

Фото : vikka.ua17 июля 2018, 08:08

Неизвестное авто насмерть сбило молодого мужчину на проспекте Раимбека и скрылось в неизвестном направлении, сообщили Sputnik в правоохранительных органах.

Наезд со смертельным исходом произошел около гипермаркета "Арзан". Со слов очевидцев, парень переходил дорогу в неположенном месте. В это время по проспекту ехала машина, предположительно, Volkswagen Polo.

Водитель, видимо, вовремя не заметил переходящего дорогу мужчину и сбил его. Не останавливаясь, автомашины скрылась с места ДТП.

Парень, 1990 года рождения, скончался до приезда скорой помощи. На месте работают сотрудники дорожной полиции, дознаватели и криминалисты, которые будут заниматься поиском водителя.

Накануне еще один водитель скрылся после смертельного наезда в Алматы. На Восточной объездной дороге автомобиль сбил пятилетнего ребенка. Водитель отнес ребенка на обочину и оставил умирать, а сам скрылся с места происшествия. Врачи борются за жизнь мальчика. его состояние оценивалось как крайне тяжелое.


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