В Алматы машина сбила насмерть человека, водитель скрылся

Полиция Алматы разыскивает водителя авто, сбившего человека и скрывшегося с места ДТП.

Неизвестное авто насмерть сбило молодого мужчину на проспекте Раимбека и скрылось в неизвестном направлении, сообщили Sputnik в правоохранительных органах.

Наезд со смертельным исходом произошел около гипермаркета "Арзан". Со слов очевидцев, парень переходил дорогу в неположенном месте. В это время по проспекту ехала машина, предположительно, Volkswagen Polo.

Водитель, видимо, вовремя не заметил переходящего дорогу мужчину и сбил его. Не останавливаясь, автомашины скрылась с места ДТП.

Парень, 1990 года рождения, скончался до приезда скорой помощи. На месте работают сотрудники дорожной полиции, дознаватели и криминалисты, которые будут заниматься поиском водителя.

Накануне еще один водитель скрылся после смертельного наезда в Алматы. На Восточной объездной дороге автомобиль сбил пятилетнего ребенка. Водитель отнес ребенка на обочину и оставил умирать, а сам скрылся с места происшествия. Врачи борются за жизнь мальчика. его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!