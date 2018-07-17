Беркут напал на девочку

Инцидент произошел во время демонстрации традиционной охоты «Салбуурун», в этот момент девочка начала перебегать дорожку, беркут отреагировал и полетел на нее.

В селе Тон Иссык-Кульской области на фестивале «Тескей Жээк» на 10-летнюю девочку напал беркут, передает Кабар.

Как сообщили в территориальной больнице, девочка К.А. 2008 года рождения поступила к ним 15 июля в 12:15.

«Дежурные врачи сделали первично хирургическую обработку раны. У девочки диагностирована открытая рана волосистой части головы и грудной клетки. Сегодня она пришла на перевязку, состояние удовлетворительное», - сообщили в больнице.

Как сообщили агентству «Кабар» в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области, инцидент произошел во время демонстрации традиционной охоты «Салбуурун», в этот момент девочка начала перебегать дорожку, беркут отреагировал и полетел на нее.

Напомним, мероприятие проводится в целях продвижения этнокультурного туризма и возрождения традиций кочевой цивилизации.

Программа фестиваля включает конноспортивные игры кочевников, тыйын энмей и кыз-куумай, демонстрацию элементов традиционной охоты «Салбуурун», соревнования лучников и состязание команд «Кок-Бору», также предусмотрены мастер-классы и выставка достижений ремесленников, мастеров по изготовлению войлочной продукции и сувениров.

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