«KazakhExport» предложил казахстанскому бизнесу эффективный инструмент страхования займа

Овощной культурой планируется снабжать импортозависимые регионы России, Западного Казахстана и Актобе.

В Астане состоялось подписание договора страхования займа между АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport, ТОО «Green Capital», ДБ АО «Сбербанк» и рамочного Соглашения об открытии кредитной линии между АО «Аграрная кредитная корпорация» и ДБ АО «Сбербанк».

Национальная компания «KazakhExport» оказала поддержку в виде страховой защиты по займу на сумму свыше 5,1 миллиарда тенге.

Масштабный аграрный проект включает в себя закуп, поставку и монтаж «под ключ» тепличного комплекса одного из мировых лидеров этой индустрии - KUBO Greenhouse Projects B.V. (Нидерланды), общей площадью 6,7 га. В рамках проекта планируется создание как минимум 60 рабочих мест, причем персонал будет, в основном, привлекаться из числа местного населения.

«Наш проект мы начали в октябре 2017 года. Общий размер проекта 21,7 гектара. Первая очередь, которую мы планируем запустить до ноября 2018 года, это 6,7 гектара. Мы планируем выращивать на этих 6,7 гектарах три миллиона килограмм томатов. Основная доля продукции будет поставляться в города-миллионники России и частично снабжать импортозависимые регионы Западного Казахстана и Актобе», - рассказал финансовый директор «Green Capital Kazakhstan» Эмиль Милушев.

По его словам, это уникальная сделка, потому что за последние пять лет «Сбербанк» впервые сделал проектное финансирование такого рода, благодаря тому, что «KazakhExport» предложил казахстанскому бизнесу очень удобный и эффективный инструмент страхования займа.

«Проблематика в том, что когда обращаешься в банк второго уровня, неважно в какой, всегда требуют гарантию. По сути, продукт «KazakhExport» является эффективным заменителем гарантий, которые требуют банки второго уровня. Соответственно бизнесу это удобно», - продолжил он.

О готовности принимать на себя подобные кредитные риски рассказал председатель правления АО «ЭСК «KazakhExport» Руслан Искаков.

«Если портфели банков второго уровня будут постоянно пополняться подобными инвестиционными проектами с применением передовых технологий, то это ускорит изменение структуры экспорта Казахстана в сторону увеличения доли готовой продукции», - прокомментировал Искаков.

Планируемый объем производства и продаж тепличного комплекса составит в среднем 4000 тонн томатов в год. За первые семь лет реализации проекта в бюджет Казахстана планируется выплатить более 460 млн тенге.

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