Неустойчивая погода сохраняется в Казахстане

День без осадков ожидается на севере и крайнем юге страны.

На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды. Местами пройдут дожди с грозами, возможен град, лишь на крайнем юге и на севере погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра с пыльной бурей, на севере ночью и утром местами туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Западно-Казахстанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем возможен град, в Западно-Казахстанской области днем местами шквал. В Алматинской, Туркестанской, Атырауской, днем Актюбинской, ночью Мангыстауской областях местами усиление ветра 15-22 м/с, в Туркестанской, Атырауской областях с пыльной бурей. В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях ночью и утром местами туман.

В Алматинской, Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской областях на большей части, местами Туркестанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской областях сохраняется сильная жара.

В Мангыстауской, на большей части в Кызылординской, Туркестанской, Атырауской, местами в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Жамбылской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы днем 27°, преимущественно ясно.

Погода в Астане днем 24°, ясно.

Прогноз погоды на 17 июля.

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