Как велодорожки защищают велосипедистов

Наблюдается снижение ДТП с участием велосипедистов.

В ДВД Астаны рассказали о снижении числа ДТП с участием велосипедистов, сообщает Zakon.kz.

"В 2017 году с участием велосипедов произошло 5 ДТП, с начала текущего года зарегистрирован 1 факт", - сообщили в ДВД города.

Отмечается, что в столице активно проводится работа по обустройству улиц велосипедными дорожками. На сегодняшний день построено 56 км велосипедной дорожки шириной 1,5 м.

В ДВД также напомнили, что движение пешеходов по велодорожкам небезопасно, так как велосипед может развивать высокую скорость.

"Велосипедная дорожка это - отдельная дорога или часть дороги, предназначенная для движения непосредственно велосипедов. В отдельных случаях, допускается движение пешеходов и заезд механического транспорта. К примеру, если на пути движения пешеходов, т.е. на тротуарах или обочинах проводятся дорожно-ремонтные работы, пешеходы вправе двигаться по велосипедной дорожке. Велосипеды, двигающиеся по велодорожке пользуются преимуществом в движении и пешеход должен уступить дорогу. Заезд транспортного средства на велодорожку допускается при совершении поворота, въезде на дорогу, либо для посадки и высадки пассажиров у края проезжей части дороги, при наличии разделительной полосы разметки. В остальных случаях остановка и стоянка транспорта на велодорожке запрещена", - напомнили правила полицейские.

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