В Алматы сменился руководитель Управления физической культуры и спорта

Управление возглавил Рустем Байсеитов.

Исполняющим обязанности руководителя Управления физической культуры и спорта Алматы вместо Абиля Донбаева назначен Рустем Байсеитов, ранее занимавший должность заместителя УФКС, сообщает информационно-спортивный ХАБ, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу организации.

Как отмечается, А. Донбаев возглавлял управление с 20 августа 2016 года. Он покинул пост по состоянию здоровья, в связи необходимостью длительного лечения. Под его руководством Управление физической культуры и спорта города Алматы добилось немалых результатов.

Так, по итогам 2017 года Алматы стал самым спортивным регионом республики согласно проводимому Национальным Олимпийским Комитетом РК конкурсу «Лучший спортивный регион».

В общей сложности только за 2017 год в Алматы проведено более 3 тысяч мероприятий. Самыми крупными среди них были 28-ая Всемирная зимняя Универсиада-2017, «Алматы марафон», юбилейная шоссейная велогонка «Тур Алматы», традиционное соревнование по казак куреси «Алматы Барысы», «Горный фестиваль» на Шымбулаке, соревнования по национальным видам спорта «Ұлы дала ойындары», финал кубка Европы по футзалу и множество других.

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