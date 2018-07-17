В регионах мажилисмены обратили внимание на вопросы цифровизации и защиты предпринимателей

Так, депутат Мажилиса Дания Еспаева в ходе выезда в Актюбинскую область на встрече с трудовым коллективом подняла вопросы защиты предпринимателей.

В ходе своего выезда в регионы члены фракции партии «Нұр Отан» Абай Тасбулатов и Ольга Шишигина в Алматы посетили IT-класс, где ознакомились, как повышают цифровую грамотность молодежи, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.

В организованном в рамках партийного проекта во Дворце школьников учебном центре второй месяц 30 детей проходит обучение робототехнике, 3D-моделированию и дизайну. Азы программирования, полученные во время занятий, дети могут тут же применять, самостоятельно собирая модели.

«Радует то, что дети по-настоящему увлечены разработанными программами. Только представьте, 1000 классов по стране, около полумиллиона молодых людей продут обучение по новым направлениям, и в будущем мы можем получить высококлассных специалистов по востребованным специальностям», - отметил депутат Мажилиса А.Тасбулатов.

Учащиеся 12-17 лет во Дворце школьников развивают навыки предпринимательского и креативного мышления. Здесь им помогают освоить основы финансовой грамотности, раскрыть лидерские качества, а также приобрести опыт практической реализации своей идеи.

А депутат Мажилиса, член фракции «Ак жол» Дания Еспаева в ходе выезда в Актюбинскую область на встрече с трудовым коллективом подняла вопросы защиты предпринимателей.

Парламентарий посетила многопрофильное производственное предприятие «ЭкоЭкспресс Актобе», выполняющее весь спектр работ от проектирования до технического перевооружения промышленных объектов в нефтегазовой отрасли.

Речь, в частности, шла о необоснованности, по мнению акжоловцев, введения субсидиарной ответственности учредителей ТОО.

Кроме того, Дания Еспаева рассказала о механизмах реализации Пяти социальных инициатив Президента, о работе Мажилиса и деятельности фракции «Ак жол».

«Фракцией «Ак жол» за период 3 сессии с сентября 2017 по июнь т.г. озвучено 65 депутатских запросов, направлено около 1000 поправок в рассматриваемые законопроекты. Принят ряд поправок фракции в законопроект о недропользовании, направленных на поддержку отечественных производителей, выполнение иностранными недропользователями обязательств в части местного содержания», - отметила Д.Еспаева.

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