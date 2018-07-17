Сколько будет стоить проезд по платным дорогам на Капчагай и Хоргос

Неплательщикам грозит штраф в размере 5 МРП.

Стало известно, сколько будет стоить проезд на платным дорогам по направлениям "Алматы-Хоргос" и "Алматы-Капчагай", сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали на общественных слушаниях. Проект, которому предстоит пройти утверждение, планируют внедрить в 2018 году для обоих направлений.

Так, платный участок дороги "Алматы-Хоргос" (23-327 км) имеет 10 полос, в том числе 8 полос на выезде с платного участка (6 полос для легковых и 2 полосы для грузовых), а также 2 полосы на въезд на платный участок.

Стоимость платы на этом участке разнится в зависимости от преодолеваемого расстояния и типа транспортного средства.

На участке трассы "Алматы-Капшагай" (25-67 км) 16 полос, в том числе 12 полос на выезде с платного участка (10 полос легкового транспорта, 2 - для грузового) и 4 полосы на въезд на платный участок.

От платы освобождаются специальные автотранспортные средства при исполнении служебных обязанностей - организации скорой медицинской помощи, противопожарной службы, аварийно-спасательных служб, дорожно-патрульной службы, военной техники. Автобусы, осуществляющие регулярные переводзки пассажиров и багажа в пригородных сообщениях и сообщениях, соединяющих населенные пункты, прилегающие к платной автомобильной дороге (участку): поселки, села с районными или областными центрами, столицей или городами республиканского значения. Автобусы районов, прилегающих к платной дороге, зарегистрированные в установленном порядке на территории указанной административно-территориальной единицы, для перемещения в пределах одного района.

Также от платы освобождаются легковые автомобили физических и юридических лиц районов, прилегающих к платной автомобильной дороге, зарегистрированные в установленном порядке на территории указанной административно-территориальной единицы, для перемещения в пределах одного района.

Тестовый режим планируют запустить в третьем квартале 2018 года. Оплата в тестовом режиме производиться не будет, ее планируют взимать с октября.

Планируемая плата самая низкая по СНГ. Например, в России и Белоруссии средняя стоимость составляет примерно 16 тенге за километр.

В случае неоплаты за проезд по платному участку направляется уведомление о необходимости оплатить задолженность в течение 7 дней. Если этого не происходит - налагается штраф для физических лиц - 5 МРП, для юридических лиц - 10 МРП.

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