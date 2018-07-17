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Военнослужащий казахстанской армии завоевал "серебро" на Кубке Европы

Кубок Европы проходит в городе Саарбрюккен, в котором принимают участие свыше 300 мастеров татами из 26 стран мира.

Фото : Министерство обороны РК17 июля 2018, 11:34

В Германии проходит открытый Кубок Европы по дзюдо, где спортсмен Центрального спортивного клуба армии ефрейтор Гусман Кыргызбаев принес в копилку Вооруженных Сил РК серебряную медаль, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Гусман Кыргызбаев выступал в весовой категории до 66 килограмм, за выход из группы победил спортсмена из Франции Ванси Нзаку. В полуфинале выиграв Кевина Азему с иппоном, армеец вышел в финал. В решающей схватке Гусман проиграл спортсмену из Грузии Торника Нагиашвили и стал серебряным призером турнира. Бронзовыми призерами кубка стали Жан Даниэль и Кевин Азема.

Кубок Европы проходит в городе Саарбрюккен, в котором принимают участие свыше 300 мастеров татами из 26 стран мира.


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