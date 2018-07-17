В Туркестанской области налажено разведение сазанов

В будущем зона станет излюбленным местом отдыха жителей области - предприниматель.

В Ордабасинском районе Туркестанской области налажено разведение сазанов. В частности, крестьянское хозяйство "Сайып ата", возглавляемое Амантаем Мауленом, в сельском округе Боржар на шесть гектарах оборудовало пруд, куда выпущено две тысячи сазанов, сообщает пресс-служба акима области.

Предприниматель, вложивший в это дело личные средства, уверен, что в будущем данная зона станет излюбленным местом отдыха жителей области. В хозяйстве работой обеспечено пять человек.

Жители района проявляют большой интерес к предпринимательству. К примеру, работают 50 откормочных площадок, 22 семейные молочные мини-фермы. Частный предприниматель Б.Башенов построил птицеферму на 25 тысяч голов птиц.

Благодаря проводимой работе в Ордабасинском районе за 5 месяцев 2018 года общий объем (услуг) сельхозпродукции составил 9 млрд 154 млн 500 тысяч тенге, что по сравнению с 2017 годом (8 млрд 45 млн 300 тысяч тенге) больше на 1 млрд 109 млн 200 тысяч тенге. Площадь посевных должна была составить 55 300 га. План выполнен на 102 процента ( 56 553 га).

Поливные площади с начала года увеличены на 725 га. Введено в оборот 7,04 гектара теплиц, на 541,54 гектара внедрен капельный метод орошения. Для развития интенсивного садоводства запланирована посадка 60 гектаров виноградника, 40 га ореховых садов. На сегодня заложено 34 га садов, 5 га виноградников. Наряду с этим в Боржарском сельском округе ТОО «Александровский сад» планирует на 20 га заложить яблоневые и ореховые сады, ТОО «Green town south» посадило на 10 га саженцы плодовых деревьевшесть

По программе «Сыбаға» с начала года приобретено 333 голов КРС, «Алтын асық» - 1268 голов МРС, «Құлан» - 361 лошадь. Метод глубокого рыхления внедрен на 9807 га. Большое внимание уделяется обновлению сельхозтехники. С начала года приобретено 39 единиц техники.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!