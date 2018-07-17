Сагинтаев поручил регионам не складировать лекарства

Мы должны в каждой области выяснить, какие, в каком количестве нужны препараты, для какой больницы - премьер.

При рассмотрении текущих итогов госпрограммы "Денсаулық" на заседании правительства РК затронут вопрос бесперебойного обеспечения лекарствами населения страны, передает корреспондент Zakon.kz.

"Как мы видим по показателям, работа проводится, тем не менее, первый вопрос - это увлеченность медпрепаратами. Сколько бы мы ни брали на контроль, в большом количестве закупаем на самом деле, когда мы перейдем к цифровизации, нужно будет на 35% уменьшение по Казахстану", - сказал он.

"То есть мы не знаем потребности, необходимость, тратим лишние деньги, закупаем, потом все это складируем, и получается перерасход денег", - добавил глава Кабмина.

По его словам, необходимо в каждом регионе определить конкретную потребность в препаратах.

"Мы должны в каждой области выяснить, какие и в каком количестве нужны препараты, для какой больницы. Нужно собрать все заявки со всех поликлиник, больниц и проанализировать их. Например, в Кызылординской, Мангистауской областях не берут 50%. То есть до миллиарда тенге перерасход в областях. Поэтому министр, Елжан Биртанов, контролируйте", - поручил Б. Сагинтаев.

Ксения Давыдова, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!