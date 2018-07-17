Памела Андерсон выходит замуж за молодого футболиста

Слухи о том, что знаменитость обрела личное счастье, ходят уже несколько недель — она продемонстрировала на безымянном пальце кольцо, похожее на обручальное.

Ряды завидных невест вскоре покинет 51-летняя фотомодель и телезвезда Памела Андерсон. Красавица вновь намерена попытать счастья в семейной жизни. Избранником звезды журнала Playboy и сериала «Спасатели Малибу» стал 32-летний футболист сборной Франции Адиль Рами. По крайней мере, так утверждает близкое окружение женщины, пишет rambler.ru.

Информацию о будущей свадьбе сообщила СМИ подруга Памелы Андесон. По ее словам, актриса очень счастлива с молодым возлюбленным. Слухи о том, что знаменитость обрела личное счастье, ходят уже несколько недель — она продемонстрировала на безымянном пальце кольцо, похожее на обручальное. Ювелирное изделие на пальце одной из самых сексуальных женщин планеты было замечено еще во время матча ЧМ-2018 между Францией и Бельгией. Андерсон пришла поддержать возлюбленного на трибуну и украшение привлекло внимание общественности. Если Памела таки сказала молодому бойфренду Адилю Рами заветное «да», тогда этот союз станет для нее пятым.

Напомним, что в начале года селебрити переехала во Францию к Рами. Памела четыре раза выходила замуж, причем дважды — за кинопродюсера Рика Саломона. Первый муж, скандальный музыкант Томми Ли, является отцом ее двоих сыновей, а детей от третьего супруга Кида Рока у нее не было. Поклонники были бы рады, если бы их любимица построила крепкую семью: «Молодой мужчина, красивый, почему нет?» «А-ля Пугачева? Тоже пять раз замуж выходила и только пятый удачно» «Еще один мезальянс» «Памела Андерсон молодец, не теряет энтузиазма» «Удивительная позиция, я в ее возрасте уже не то что замуж, вообще ничего не хочу» «Молодец, почему бы и нет? Правда, он ей в сыновья годится, но кто знает, может, это тот самый?» «В каком году она была популярна? Пик славы прошел, может, решила наконец семьей заняться, времени больше стало?»

Недавно Памела Андерсон оказалась в центре скандала, когда Томми Ли обвинил ее в плохом воспитании детей. Их общий сын избил отца, которого считает пьяницей, и тот решил, что дело в недочетах бывшей супруги.



