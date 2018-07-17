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Путин и Трамп показали искреннее намерение к разрядке - Токаев

16 июля в столице Финляндии Хельсинки состоялся саммит, в ходе которого президенты США и России обсудили ряд двусторонних вопросов.

Фото : inform.kz17 июля 2018, 12:38

Председатель Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал встречу президентов США и России, сообщает Zakon.kz.

"Встреча Путина и Трампа на саммите в Хельсинки - многообещающий старт для работы правительств двух стран в улучшений отношений в интересах всего мира. Пресс-конференция двух президентов показала искреннее намерение двигаться к достижению разрядки", - написал он в Twitter.

16 июля в столице Финляндии Хельсинки состоялся саммит, в ходе которого президенты США и России обсудили ряд двусторонних вопросов. По итогам саммита, Трамп назвал диалог с Путиным "очень открытым и продуктивным".


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