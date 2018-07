Путин и Трамп показали искреннее намерение к разрядке - Токаев

Председатель Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал встречу президентов США и России, сообщает Zakon.kz.

Putin-Trump summit in Helsinki is a promising start for further work of both states’ governmental agencies to properly improve relations in the interests of the whole world. Press-conference of the two presidents has shown their sincere intention to move ahead to reach detente.