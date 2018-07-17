Несколько топовых объектов в РК рискуют быть не приватизированы

Это объекты министерств по инвестициям и развитию, оборонной и аэрокосмической промышленности, культуры и спорта, образования и науки.

На заседании правительства РК рассмотрены текущие итоги исполнения Комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы, передает корреспондент Zakon.kz.

«По итогам первого полугодия текущего года из 887 объектов Комплексного плана выставлено 502 объекта, из них продано 421 на сумму 216 миллиардов тенге. 266 объектов находится на стадии реорганизации и ликвидации. Выполнение Комплексного плана приватизации с учетом реорганизуемых и ликвидируемых объектов составляет 77,4%, - сообщил министр финансов РК Бахыт Султанов.

По его словам, к выставлению в первом полугодии текущего года было запланировано 104 объекта.

«Фактически выставлено 89 и по 15 объектам принято решение о реорганизации и ликвидации. Из выставленных объектов продано 39 на сумму 36 миллиардов тенге», - пояснил глава ведомства.

Также он проинформировал о приватизации по топовым объектам.

«Из 63 топовых объектов Комплексного плана на сегодняшний день продано 15 на сумму 110,5 миллиардов тенге. К реализации в текущем году запланировано 39 топовых объектов, из которых в первом полугодии 8 выставлено, в том числе 2 продано. Остальные объекты на стадии предпродажной подготовки и переговоров с потенциальными покупателями», - уточнил министр.

В то же время, по его данным, в отношении 4 топовых объектов республиканской собственности имеются проблемы, поскольку госорганами не выполнены необходимые мероприятия для выставления на продажу либо рекомендации комиссии по приватизации.

«Это объекты министерств по инвестициям и развитию, оборонной и аэрокосмической промышленности, культуры и спорта, образования и науки. В результате, создается риск не реализации в текущем году данных 4 объектов, хотя Минфином неоднократно указывалось госорганам на необходимость ускорения процедур по приватизации», - заключил Б. Султанов.

Ксения Давыдова, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!