Хотела сфотографироваться и упала в реку. Женщина утонула в Каскеленке

Происшествие случилось на территории центра отдыха, где компания отмечала корпоративный праздник.

16 июля около 9 часов вечера спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда обнаружили и извлекли тело 35-летней женщины, утонувшей в реке Каскеленка на территории центра отдыха, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ГУ "РОСО КЧС МВД РК"

"Поисковые работы велись три часа, тело унесло далеко от места несчастного случая. Поиски усложнялись сильным течением и уже наступившей темнотой, тело обнаружили, запутавшимся в мусоре и ветках", - рассказала медсестра-спасатель РОСО Екатерина Клочко.

Очевидцы передали информацию, что женщина залезла на камень, чтобы сфотографироваться, и упала в реку. Происшествие случилось на территории центра отдыха, где компания отмечала корпоративный праздник.

Спасатели напомнили, что около горных рек нужно быть очень внимательным.

"Всего секунда - и вы можете поскользнуться, вас моментально унесет, ударитесь о камни и уже ничего не сможете сделать ни вы, ни тот, кто был рядом с вами. Стоит строго соблюдать правила безопасности: купание в горных реках запрещено, в темное время суток не подходить близко к воде, особенно в нетрезвом виде. Отдыхающим с детьми, рядом с бурной горной речкой не выпускать детей из виду даже на секунду, держать их всегда за руку. Трагедия может случиться в любой момент", - проинформировали они.

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