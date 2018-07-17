Три рейса до Баянаула запустят в 2019 году

Комитет гражданской авиации планирует запуск по направлениям: Астана-Баянаул, Алматы-Баянаул, Павлодар-Баянаул.

К 2019 году КГА закончит работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы в Баянаульском районе, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИР РК.

По завершении работ будут открыты сразу три рейса: Астана-Баянаул, Алматы-Баянаул, Павлодар-Баянаул.

"В соответствии с поручением Главы государства Комитет гражданской авиации МИР РК проводит работу по развитию местных воздушных линий Казахстана. В связи с этим, а также в целях развития туризма и улучшения транспортной доступности курортной зоны в Баянаульском районе Павлодарской области ведется реконструкция взлетно – посадочной полосы с твердым покрытием длиной 1200 м и шириной 21м. Местный аэродром будет оснащен всем необходимым аэронавигационным оборудованием. Также для обслуживания пассажиров будет построено здание площадью 200 кв.м.", - говорится в сообщении ведомства.

Реконструкция аэродрома в курортной зоне должна завершиться в конце 2018 года. Для перелетов по маршрутам планируются использовать самолеты региональной авиации.

Ранее в туристический сезон были запущены ряд внутренних субсидируемых авиарейсов из Астаны и Алматы в Балхаш, Ушарал и Урджар.

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