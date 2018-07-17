Рекордное количество теннисистов участвует в этом году в Кубке президента Казахстана

Рекордное количество теннисистов (более 270 человек) приехали в Казахстан для участия в Кубке президента. В этом году турнир посвящен 20-летию Астаны, а его призовой фонд составил – 205 тысяч долларов, передает корреспондент Zakon.kz.

Кубок президента - это турнир не только профессиональных теннисистов (многие из них представители ТОП-100 мирового тенниса). Параллельно в Национальном теннисном центре Казахстана свое мастерство показывают дети до 12-лет и любители со всего мира.

«Мы рады, что съехались лучшие теннисисты дальнего и ближнего зарубежья. Такие теннисисты как Михаил Южный (экс 8-я ракетка мира), многочисленные полуфиналисты, четверть финалисты Большого Шлема добавляют плотности и уровень в мужской сетке», - сказал во время пресс-конференции вице-президент Федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев.

Очень ждали организаторы на этом турнире Зарину Диас. К сожалению, травма, полученная спортсменкой на соревнованиях в Ноттингеме не позволила ей играть ни на Уимблдоне, ни в Астане.

«Мы все расстроены, потому как травяной сезон – сильная сторона Диас, ее конек, где она зарабатывает много очков, поднимается в рейтинге, но мы надеемся и желаем ей скорейшего выздоровления, что она подготовится к американскому хардовому сезону», - сказал Доскараев.

Казахстан будет представлен на турнире восходящими звездами тенниса: Гозаль Айнитдинова (она последние 4 меясца показывает хорошие результаты, начала сотрудничать с новым тренером из Франции, накануне вернулась из Китая, где играла финал в 25-тысячнике), Анна Данилина, Даша Литковская (подрастающее поколение талантливых теннисисток) и Жибек Куламбаева.

Михаил Кукушкин в этом году на Кубок президента не заявлялся. Причина – травма, полученная во время игры в ¼ Кубка Дэвиса в Хорватии (апрель 2018), после которой он все еще восстанавливается.

«Он ездил лечиться в Испании, к Уимблдону ему удалось подготовится, но плечо все равно его немного беспокоило. Это конечно не причина и обстоятельство его проигрыша Рафаэлю Надалю, но все же он сейчас старается максимально подготовится к американской серии на харде. Он решил не рисковать и поехал дальше лечиться. Когда человеку за 30 он более внимательно относится к своему здоровью», - пояснил вице-президент федерации.

Татьяна Ковалева, Астана