Федерация заканчивает строительство второй очереди теннисных центров в Караганде и Актобе.

В 2019 году в Астане появится новый теннисный центр. Его строительство начнется в ближайшие 2 месяца. Об этом сегодня во время пресс-конференции по поводу начала турнира за Кубок президента Казахстана рассказал вице-президент Федерации тенниса Диас Доскараев, передает корреспондент Zakon.kz.

На данный момент, федерация утвердила проектно-сметную документацию, сам проект теннисного центра и даже провела тендер. Осталось – простроить.

«Буквально в течении двух месяцев начнется строительство в парке Жерұйық, по адресу Бауржана Момышулы 31Б. Очень густо населенный район. В этом парке по проекту акимата планируется построить спортивный кластер. Помимо теннисного корта здесь будут футбольное, баскетбольное и волейбольное поля. Мы первыми подали заявку, поэтому теннисный центр появится там в первую очередь. Мы планируем открытие на конец апреля, начало мая 2019 года», - сказал Доскараев.

Проект подразумевает 14 кортов (8 крытых, 6 открытых), стенку, хардовое покрытие, мини-футбольное поле для занятий общей физической подготовкой, пляжный теннис. Подобный центр успешно функционирует в Канаде, откуда и взята была идея.

«Мы очень рады, что есть спрос на теннис, очереди есть в каждом городе, самые большие в Уральске, Актау, где 100-150 детей не могут даже попасть на секцию тенниса. Поэтому мы в срочном порядке отрабатываем с местными акиматами, чтобы как можно скорее начать строительство второй очереди», - добавил он.

Федерация заканчивает строительство второй очереди теннисных центров в Караганде и Актобе. По задумке, в ближайшие несколько лет, дополнительные корты появятся во всех городах Казахстана.

«Надеемся, что количество людей, систематически занимающихся теннисом во всех городах Казахстана будет расти ежегодно, и мы достигли показателя, который ставили буквально 2,5 – 3 года назад (10 тысяч человек). Это то количество теннисистов, которые обеспечат появление конкурентоспособной среды не только среди команд Кубка Дэвиса и Кубка Федерации, но и сборных команд юношей, девушке».

Доскараев отметил, что уже сегодня, на подходе к показателю 10 тысяч теннисистов, казахстанские спортсмены начали показывать отличные результаты и играть на уровне стране Европы.

«Еженедельно наши теннисисты завоевывают большое количество наград и медалей в турнирах европейской серии. Мы уверены, что подрастающее поколение имеет возможность воплотить в жизнь свою мечту. Стать профессиональными теннисистами», - заключил вице-президент ФТК.

Татьяна Ковалева, Астана