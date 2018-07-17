Строительство новой трассы Алматы - Балхаш начнется в августе

Сегодня КазАвтоЖол докладывает о завершении работ над проектно-сметной документацией.

Строительство автодороги Караганда-Балхаш начнется в августе, сообщает Zakon.kz.

"Там ПСД, всё готово, я думаю, в августе уже приступим к строительству. Уже определили три генподрядчика. Если всё будет нормально, этот участок планируется к осени 2020 года сдать", - сказал пресс-секретарь АО "НК "КазАвтоЖол" Бауыржан Серикбаев.

После завершения проекта вопрос до сих пор проблемного соединения "Центр-Юг" будет разрешен, пообещали в компании. Реализация проекта происходит за счет средств кредита ЭксИмБанка КНР. Участок автодороги Караганда – Балхаш составляет 363 километров.

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