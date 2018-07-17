Депутаты Мажилиса посетили соцобъекты в Бурлинском районе ЗКО

Депутат Снежанна Имашева отметила важность строительства новых объектов образования, культуры и спорта в рамках реализации ныне действующих различных госпрограмм.

13 июля Бурлинский район с ознакомительным визитом посетили депутаты Мажилиса Парламента РК Снежанна Имашева и Евгений Козлов, пишут "Бурлинские Вести".

В сопровождении руководства района гости посетили ряд важных социальных и коммерческих объектов, в их числе будущий детский сад на 240 мест в северной части города. По желанию депутатов представители районного отдела образования и директор подрядной организации провели детальную экскурсию по зданию детского сада. Напомним, что строительство данного учреждения дошкольного образования в северной части города было начато в августе 2017 года. Ведётся оно за счёт спонсорских средств КПО б.в. Стоимость объекта более 600 млн. тенге. Подрядчиком выступает компания "СКФ "Наурыз" (руководитель Азамат Губайдуллин).

На первом этапе строительства было задействовано 70 человек, далее объём работ затребовал большего числа рабочих рук, были созданы дополнительные рабочие места. Другим положительным моментом является то, что всё необходимое, начиная со стройматериалов и заканчивая мебелью и необходимым инвентарём, закупалось у отечественных компаний. Всё соответствует международным требованиям качества.

Объект будет сдан в конце июля. Кухня, административные помещения, залы для занятий и игровые, спортзал, компьютерный класс – оснащены всем необходимым и современным оборудованием. Имеется интерактивная доска.

Уже на сегодня детсад почти готов, сейчас проводятся благоустройство прилегающей территории и последние внутренние работы. После всех проверок и принятия объекта начнётся набор персонала, а это порядка 70 человек, и формирование списков для набора в ясельные группы (возраст от 1 года). Средние и старшие группы будут формироваться из учёта пожеланий родителей, которые возможно захотят перевести своих детей из других садиков в новый после его открытия. Как заявил аким района Санджар Алиев, в Бурлинском районе охваченность дошкольным образованием составит 100%.

С кандидатурой директора будущего садика районный отдел образования уже определился. Возглавит его Майра Кармысовна Суиндыкова. Ранее она работала в садике №4 города Аксай, опытный и квалифицированный специалист.

Депутат Снежанна Имашева отметила важность строительства новых объектов образования, культуры и спорта в рамках реализации ныне действующих различных государственных программ.

Мария Пирог.

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